Samsung выпустила спецверсию смартфона Galaxy Note 8 в стилистике Олимпиады-2018
Южнокорейская компания Samsung выпустила спецверсию смартфона Galaxy Note 8, выполненного в стилистике Олимпиады-2018, проходящей в Южной Корее. Гаджет с белоснежным стеклом имеет на задней панели золотые олимпийские кольца.
Дизайнеры Samsung черпали идею для эксклюзивного Galaxy Note 8, глядя на «Олимпийский факел». Обновленный вариант дорогой и выпущен ограниченной серией. Подобный рекламный ход производители успешно использовали во время ОИ, проходивших в Рио-де-Жанейро.
Эксперты рассказали, что специальный Galaxy Note 8 по техническим характеристикам не отличается от предшественника. Покупатели, ставшие обладателями эксклюзивного устройства, получат в подарок кожаный чехол с логотипом.
Ранее Samsung запатентовала полноэкранный смартфон.
Дизайнеры Samsung черпали идею для эксклюзивного Galaxy Note 8, глядя на «Олимпийский факел». Обновленный вариант дорогой и выпущен ограниченной серией. Подобный рекламный ход производители успешно использовали во время ОИ, проходивших в Рио-де-Жанейро.
Эксперты рассказали, что специальный Galaxy Note 8 по техническим характеристикам не отличается от предшественника. Покупатели, ставшие обладателями эксклюзивного устройства, получат в подарок кожаный чехол с логотипом.
Ранее Samsung запатентовала полноэкранный смартфон.
Автор: Джанабилова Татьяна П