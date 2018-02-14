Новый клон iPhone X использует сканер отпечатков пальцев на дисплее
Огромное количество клонов модели iPhone X продолжает распространяться на рынке. Большая часть из устройств представляет собой дешевую имитацию флагмана компании Apple, оснащенного фейковым вырезом на панели с дисплеем. При этом последняя копи оказалась оснащена функцией, которой по сей день нет даже в новинке от производителей из Купертино.
Doogee V отличается наличием сканера отпечатков пальцев, который встроен непосредственно в дисплей. Компания не раскрывает какая конкретно использовалась технология, однако с учетом последних новостей, устройство, вероятно, укомплектовано сенсором Synaptics, использованным в смартфоне Vivo во время выставки CES-2018.
У смартфона используется специальная «челка» на верхней части фронтальной панели, а также вертикальная двойная камера. При этом смартфон станет функционировать на Android, вместо iOS. На этом этапе Doogee больше не раскрывает никакой информации, однако дает обещание совершить глобальный пуск 27 февраля. Помимо спецификаций, стали известны стоимость и дата выхода на рынок.
Источники утечек несколько недель назад дали обещание касательно выпуска устройства, отметив, что оно будет оснащено дисплеем диагональю 6,2 дюйма. Несмотря на то, что реализация дактилоскопического сканера на дисплее заслуживает особого внимания, тогда как прошлые смартфоны Doogee в вопросе спецификаций достаточно сильно отставали от устройств-лидеров. По техническим параметрам Doogee V не сможет приблизиться к iPhone X.
Перед выпуском iPhone X, компания Apple вела работу над дактилоскопическим сканером, размещенным в дисплее, однако в 2017 году компании оказалось недостаточно времени для окончательного завершения разработки. В конце минувшего года Apple опровергнул утверждения касательно таких разработок, сообщив, что Face ID представляет собой надежную технологию, способную заменить все прочие виды биометрической защиты.
Doogee V отличается наличием сканера отпечатков пальцев, который встроен непосредственно в дисплей. Компания не раскрывает какая конкретно использовалась технология, однако с учетом последних новостей, устройство, вероятно, укомплектовано сенсором Synaptics, использованным в смартфоне Vivo во время выставки CES-2018.
У смартфона используется специальная «челка» на верхней части фронтальной панели, а также вертикальная двойная камера. При этом смартфон станет функционировать на Android, вместо iOS. На этом этапе Doogee больше не раскрывает никакой информации, однако дает обещание совершить глобальный пуск 27 февраля. Помимо спецификаций, стали известны стоимость и дата выхода на рынок.
Источники утечек несколько недель назад дали обещание касательно выпуска устройства, отметив, что оно будет оснащено дисплеем диагональю 6,2 дюйма. Несмотря на то, что реализация дактилоскопического сканера на дисплее заслуживает особого внимания, тогда как прошлые смартфоны Doogee в вопросе спецификаций достаточно сильно отставали от устройств-лидеров. По техническим параметрам Doogee V не сможет приблизиться к iPhone X.
Перед выпуском iPhone X, компания Apple вела работу над дактилоскопическим сканером, размещенным в дисплее, однако в 2017 году компании оказалось недостаточно времени для окончательного завершения разработки. В конце минувшего года Apple опровергнул утверждения касательно таких разработок, сообщив, что Face ID представляет собой надежную технологию, способную заменить все прочие виды биометрической защиты.
Автор: Валерий Антонов