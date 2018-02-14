В Хабаровске выставили на продажу самую дорогую квартиру на Дальнем Востоке за 27 млн рублей
Риелторы сообщили, что самую дорогую квартиру на Дальнем Востоке выставили на продажу в Хабаровске. Стоимость четырехкомнатного жилья в новостройке в центре города составляет 27 млн рублей.
На втором месте находится квартира во Владивостоке. Двухэтажный пентхаус с дизайном в стиле «лофт» оценивается в 24 млн рублей.
Стоимость квартиры в Южно-Сахалинске, которая оказалась на третьем месте, составляет 22 млн рублей. За эти деньги покупатель приобретет четырехкомнатный на последнем, 16 этаже новостройки.
На четвертом месте оказалась квартира в новостройке в Благовещенске. За четырехкомнатное жилье требуют 18 млн рублей. Здание, в котором расположена квартира, находится в центре города и имеет закрытую дворовую территорию, подземную парковку.
Пятая по стоимости квартира находится в Петропавловске-Камчатском. За «трешку» с мебелью и великолепным ремонтом требуют 15,5 млн рублей. На 2 млн рублей дешевле четырехкомнатная квартира.
Что касается недвижимости в Якутске, то там самое дороге жилье оценивается в 13,5 млн рублей. В Магадане за самую квартиру необходимо также выложить 13,5 млн рублей.
На втором месте находится квартира во Владивостоке. Двухэтажный пентхаус с дизайном в стиле «лофт» оценивается в 24 млн рублей.
Стоимость квартиры в Южно-Сахалинске, которая оказалась на третьем месте, составляет 22 млн рублей. За эти деньги покупатель приобретет четырехкомнатный на последнем, 16 этаже новостройки.
На четвертом месте оказалась квартира в новостройке в Благовещенске. За четырехкомнатное жилье требуют 18 млн рублей. Здание, в котором расположена квартира, находится в центре города и имеет закрытую дворовую территорию, подземную парковку.
Пятая по стоимости квартира находится в Петропавловске-Камчатском. За «трешку» с мебелью и великолепным ремонтом требуют 15,5 млн рублей. На 2 млн рублей дешевле четырехкомнатная квартира.
Что касается недвижимости в Якутске, то там самое дороге жилье оценивается в 13,5 млн рублей. В Магадане за самую квартиру необходимо также выложить 13,5 млн рублей.
Автор: Сергей Сидорин