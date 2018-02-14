Алексей Панин в честь Дня Влюбленных опубликовал фото массовой оргии
Известный актер и блогер Алексей Панин необычно поздравил своих подписчиков с Днем всех влюбленных. Публикацию скандальный артист сопроводил фотографией массовой оргии. Она появилась в социальной сети Instagtam.
«С днём влюблённых», - подписал публикацию Панин. Некоторые пользователи восхитились смелостью артиста. Они поблагодарили его за прекрасное чувство юмора. Другие же сразу раскритиковали эпатажного актера, написав, что такое поздравление является аморальным.
Не удивительно, что Панин опубликовал подобное фото, ведь несколько дней назад актер показал, как сам занимается сексом в воде с девушкой. Снимок делал кто-то третий. Судя по хэштегу, знакомые отдыхали на нудистском пляже.
«С днём влюблённых», - подписал публикацию Панин. Некоторые пользователи восхитились смелостью артиста. Они поблагодарили его за прекрасное чувство юмора. Другие же сразу раскритиковали эпатажного актера, написав, что такое поздравление является аморальным.
Не удивительно, что Панин опубликовал подобное фото, ведь несколько дней назад актер показал, как сам занимается сексом в воде с девушкой. Снимок делал кто-то третий. Судя по хэштегу, знакомые отдыхали на нудистском пляже.
Автор: Валерия Орлова