В Ставрополье инвесторы построят ветропарк
В Ставрополье инвесторы построят ветропарк. Сразу три компании предложили свои проекты по созданию электростанций, работающих на возобновляемых ресурсах. Соответствующее соглашение краевое правительство и «Ветроэнергетическая генерирующая компания» (входит в группу «Росатома») подпишут на РИФ-2018 в Сочи.
Как рассказали в Министерстве экономики, мощность станций не превысит 400 МВт. Сроки сдачи проекта и его оценочная стоимость пока неизвестны. Аналогичное предложение правительство рассматривало во время встречи с главой предприятия по созданию ВЭС Стефаном Звегинцовым.
Также глава Ставропольского края Владимир Владимиров подпишет на форуме соглашение об участии в проекте по альтернативной энергетике.
Регион не первый раз интересует инвесторов, желающих построить ветропарк. В 2015 году бизнесмены планировали потратить 5,5 млрд рублей на СЭС мощностью в 50 МВт. Спустя год другая компания высказала намерение возвести в Ставрополье солнечную электростанцию в 100 МВт. К настоящему моменту проекты заморожены.
Как рассказали в Министерстве экономики, мощность станций не превысит 400 МВт. Сроки сдачи проекта и его оценочная стоимость пока неизвестны. Аналогичное предложение правительство рассматривало во время встречи с главой предприятия по созданию ВЭС Стефаном Звегинцовым.
Также глава Ставропольского края Владимир Владимиров подпишет на форуме соглашение об участии в проекте по альтернативной энергетике.
Регион не первый раз интересует инвесторов, желающих построить ветропарк. В 2015 году бизнесмены планировали потратить 5,5 млрд рублей на СЭС мощностью в 50 МВт. Спустя год другая компания высказала намерение возвести в Ставрополье солнечную электростанцию в 100 МВт. К настоящему моменту проекты заморожены.
Автор: Джанабилова Татьяна П