Исчезновение автомобиля Tesla Roadster в далеком космосе представят в прямом эфире
Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал прямую видеотрансляцию исчезновения запущенного ранее в далекий космос электромобиля Tesla. Автомобиль исчезнет из поля видимости телескопов 14 февраля.
Прямой эфир начнется в 15:15 по московскому времени на сайте Virtual Telescope Project и обещает собрать огромное количество просмотров со всего мира. Специалисты и ученые предполагают, что автомобиль уйдет к поясу астероидов, пролетая мимо Марса в 2020 году, на расстоянии более семи миллионов километров.
Ранее стало известно, что Tesla Roadster вместе из сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy официально включены в список спутников США, с каталожным номером 43205.
Стоит упомянуть, что запуск мощнейшего в мире носителя с электромобилем на борту состоялся 6 февраля этого года и вызвал огромный интерес у большого количества людей всего мира. Сам Илон Маск признался, что изначально добавил Tesla Roadster в проект ради смеха, потому как большинство инженеров добавляют скучные бетонные или металлические блоки в роли полезной нагрузки для ракеты носителя.
По сообщениям Virtual Telescope Project астрономы заметили автомобиль как очень яркую точку на фоне звезд 8 февраля, и по данным специалистов он находился на расстоянии более 470 тысяч километров.
Прямой эфир начнется в 15:15 по московскому времени на сайте Virtual Telescope Project и обещает собрать огромное количество просмотров со всего мира. Специалисты и ученые предполагают, что автомобиль уйдет к поясу астероидов, пролетая мимо Марса в 2020 году, на расстоянии более семи миллионов километров.
Ранее стало известно, что Tesla Roadster вместе из сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy официально включены в список спутников США, с каталожным номером 43205.
Стоит упомянуть, что запуск мощнейшего в мире носителя с электромобилем на борту состоялся 6 февраля этого года и вызвал огромный интерес у большого количества людей всего мира. Сам Илон Маск признался, что изначально добавил Tesla Roadster в проект ради смеха, потому как большинство инженеров добавляют скучные бетонные или металлические блоки в роли полезной нагрузки для ракеты носителя.
По сообщениям Virtual Telescope Project астрономы заметили автомобиль как очень яркую точку на фоне звезд 8 февраля, и по данным специалистов он находился на расстоянии более 470 тысяч километров.
Автор: Тригуб Сергей