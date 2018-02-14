В Москве мужчина попил кофе за 35 млн рублей
В Москве мужчина, попав в сети аферистов, попил кофе за 35 млн рублей. Сведения о деталях инцидента появились в Telegram-канале Mash.
Сообщается, москвич планировал обменять на доллары крупную сумму в национальной валюте и по совету знакомых обратился в «благонадежный» обменный пункт с хорошим курсом. Менеджер учреждения забрал сумку с наличными и предложил клиенту посидеть в кафе напротив, чтобы не ждать проверки и подсчета купюр.
Сидя в кафе, менеджер обменника отошел зарядить смартфон и пропал. Пострадавший написал заявление о краже в полицию и описал злоумышленника. Заведено уголовное дело, идет расследование.
В Москве мужчина продал чужую квартиру.
Сообщается, москвич планировал обменять на доллары крупную сумму в национальной валюте и по совету знакомых обратился в «благонадежный» обменный пункт с хорошим курсом. Менеджер учреждения забрал сумку с наличными и предложил клиенту посидеть в кафе напротив, чтобы не ждать проверки и подсчета купюр.
Сидя в кафе, менеджер обменника отошел зарядить смартфон и пропал. Пострадавший написал заявление о краже в полицию и описал злоумышленника. Заведено уголовное дело, идет расследование.
В Москве мужчина продал чужую квартиру.
Автор: Джанабилова Татьяна П