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Максимальная скидка на кроссовер Cherry Tiggo 3 составляет 50 тысяч рублей
В пресс-службе компании «Чери Автомобили Рус» сообщили, что китайский автопроизводитель регулярно проводит маркетинговые кампании, которые позволяют купить кроссовер Cherry Tiggo по наиболее выгодной цене. Максимальная скидка на автомобиль составляет 50 тысяч рублей.

Максимальная скидка на кроссовер Cherry Tiggo 3 составляет 50 тысяч рублей


Внедорожник на российском рынке продается в трех комплектациях - Comfort MT, Luxury MT и Luxury CVT. Стоимость модели составляет от 799 900 рублей до 899 900 рублей. Производители предлагают множество вариантов покупки кроссовера со скидкой. Так, покупатель может купить автомобиль на 25 тысяч рублей дешевле, если забронирует его на официальном сайте www.chery.ru.

В случае, если у человека уже есть автомобиль, но он желает приобрести модель марки Cherry, то он получит скидку 20 тысяч рублей если речь идет о машине другого производителя, и 30 тысяч в случае, если это авто от китайской компании.

По программе «Первый автомобиль» выгода составит 40 тысяч рублей, а по программе «Семейный автомобиль», если покупатель воспитывает двоих и более детей – 20 тысяч рублей. Тем лицам, которые не подпадают ни под одну из названных категорий, предлагается приобрести Cherry Tiggo 3 в кредит под 5,9% годовых. Кроме того, при покупке автомобиля до окончания зимы, покупатель бесплатно получит комплект зимних шин и карту помощи на дорогах РАТ на 1 год.

Ранее сообщалось, что Cherry Tiggo 3 вошел в ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов в России стоимостью до 1 млн рублей.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 13:32
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