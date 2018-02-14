Поклонниками были замечены вместе Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Уже известно, что личная жизнь Паттинсона не задалась, ведь относительно недавно от него ушла певица Талия Барнетт, с которой он был обручен. Поэтому актер вплотную занялся работой, хоть о нем часто пускают слухи и причисляют связь с моделью Беллой Хадид, и другие не подтвержденные романы.А вот у Кристен Стюарт с «любовными делами» все обстоит гораздо неизменно. Пока что она состоит в отношениях с моделью Стеллой Максвелл, но как известно, знаменитая актриса ветрена и часто сменяет одну девушку другой.Актеры, сыгравшие главных героев «сумеречной саги», состояли в отношениях с 2008 по 2012 год, это как раз время, когда снимался фильм о влюбленных девушки и вампира. Тогда огромное количество фанатов во всех уголках нашей планеты наблюдали за развитием сюжета. Но поговаривают, что романтические отношения между Стюарт и Паттинсоным были лишь маркетинговым ходом для привлечения внимания зрителей.Однако, даже если это и не так, то исход отношений актеров был довольно печальным. После измены Кристен Стюарт с режиссером Рупертом Сандерсом, в картине которого актриса сыграла роль «Белоснежки», Роберт Паттинсон решил расстаться с актрисой. Хоть Стюарт потом и писала письма с извинениями актеру, после непродолжительного примирения пара распалась.