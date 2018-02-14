В подмосковном Голицыно нашли труп младенца
На территории подмосковного Голицыно неподалеку от жилого домостроения обнаружили труп новорожденной девочки. Как выяснилось, труп младенца был выброшен в сугроб одной из местных жительниц.
По её словам, ребенок был рожден в квартире без признаков жизни. По факту случившегося инициирована проверка. После завершения всех мероприятий, нацеленных на выяснение обстоятельств произошедшего, будет утверждено решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
По её словам, ребенок был рожден в квартире без признаков жизни. По факту случившегося инициирована проверка. После завершения всех мероприятий, нацеленных на выяснение обстоятельств произошедшего, будет утверждено решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов