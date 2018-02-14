В Прикамье на 6,4% снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
В Прикамье за шесть недель прошедших с начала года на 6,4% снизился уровень заражения опасной ВИЧ-инфекцией. На 1 февраля выявлено всего 389 новых заболевших при общем числе 33 164. Сведения предоставила пресс-служба регионального Центра СПИД.
В Коми-Пермяцком округе, Осинском, Ординском, Пермском, Краснокамском районах, Добрянке, Губахе и Березниках число инфицированных сократилось сразу на 34,1%, в Перми – на 18,3%. В некоторых районах, несмотря на проводимые мероприятия, ситуация остается напряженной: Горнозаводской, Усольский, Нытвенский районы. В Министерстве здравоохранения считают, что на обозначенных территориях количество заболевших увеличилось за счет работы по выявлению ВИЧ-инфекции.
Ранее сообщалось о сокращении ВИЧ-инфицированных в Уфе.
В Коми-Пермяцком округе, Осинском, Ординском, Пермском, Краснокамском районах, Добрянке, Губахе и Березниках число инфицированных сократилось сразу на 34,1%, в Перми – на 18,3%. В некоторых районах, несмотря на проводимые мероприятия, ситуация остается напряженной: Горнозаводской, Усольский, Нытвенский районы. В Министерстве здравоохранения считают, что на обозначенных территориях количество заболевших увеличилось за счет работы по выявлению ВИЧ-инфекции.
Ранее сообщалось о сокращении ВИЧ-инфицированных в Уфе.
Автор: Джанабилова Татьяна П