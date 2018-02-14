Nissan Qashqai подорожал на 31 тысячу рублей
С 1 февраля в РФ подорожали все комплектации кроссовера Nissan Qashqai. Так, автомобили увеличились в цене на 31 тысячу рублей. Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».
Повышение стоимости коснулось тех паркетников, которые были произведены в 2018 году. Кроме этого, уменьшилось количество комплектаций Nissan Qashqai. В частности, из перечня пропала модификация E Roof.
Базовой комплектацией для Nissan Qashqai считается та, под капотом которой установлен 1,2-литрвый силовой агрегат, способный генерировать 115 лошадиных сил. Движок осуществляет работу с механической коробкой передач и полным приводом. Этот вариант японского кроссовера обойдется покупателям в 1204000 рублей.
Что касается топовой модификации, то она получила 2-литровый мотор, способный развивать 144 лошадиные силы. Его производитель оценил в 1800000 рублей.
Специалисты «АВТОСТАТА» сообщили, что Nissan Qashqai находится на четвертом месте по продажам среди японских автомобилей в РФ. В 2017 году в России удалось реализовать свыше 20 тысяч транспортных средств. Прирост составил 8%.
Повышение стоимости коснулось тех паркетников, которые были произведены в 2018 году. Кроме этого, уменьшилось количество комплектаций Nissan Qashqai. В частности, из перечня пропала модификация E Roof.
Базовой комплектацией для Nissan Qashqai считается та, под капотом которой установлен 1,2-литрвый силовой агрегат, способный генерировать 115 лошадиных сил. Движок осуществляет работу с механической коробкой передач и полным приводом. Этот вариант японского кроссовера обойдется покупателям в 1204000 рублей.
Что касается топовой модификации, то она получила 2-литровый мотор, способный развивать 144 лошадиные силы. Его производитель оценил в 1800000 рублей.
Специалисты «АВТОСТАТА» сообщили, что Nissan Qashqai находится на четвертом месте по продажам среди японских автомобилей в РФ. В 2017 году в России удалось реализовать свыше 20 тысяч транспортных средств. Прирост составил 8%.
Автор: Валерия Орлова