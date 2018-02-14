На карнавале в Рио-де-Жанейро арестовали около 150 клоунов
По данным местных СМИ, правоохранители задержали на карнавале в Рио-де-Жанейро около 150 клоунов. Их подозревают в кражах.
Сообщаются, что члены организованной банды промышляли в центральной части города, в том числе на проспекте Вудро Вильсона. У клоунов во время обыска были обнаружены огнестрельное оружие и гранаты, а также награбленное имущество – кошельки, драгоценности, смартфоны. Для того, чтобы доставить клоунов-грабителей в СИЗО, понадобилось три полицейских автобуса.
Карнавал в Рио-де-Жанейро проходит накануне Великого поста. В текущем году мероприятие состоится с 9 по 19 февраля. В эти дни бразильскую полицию переводят на усиленный режим работы. В текущем году уже произошла перестрелка между преступниками и полицейскими в районе пляжа Копакабана и Ипанема.
Сообщаются, что члены организованной банды промышляли в центральной части города, в том числе на проспекте Вудро Вильсона. У клоунов во время обыска были обнаружены огнестрельное оружие и гранаты, а также награбленное имущество – кошельки, драгоценности, смартфоны. Для того, чтобы доставить клоунов-грабителей в СИЗО, понадобилось три полицейских автобуса.
Карнавал в Рио-де-Жанейро проходит накануне Великого поста. В текущем году мероприятие состоится с 9 по 19 февраля. В эти дни бразильскую полицию переводят на усиленный режим работы. В текущем году уже произошла перестрелка между преступниками и полицейскими в районе пляжа Копакабана и Ипанема.
Автор: Сергей Сидорин