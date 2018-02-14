Алла Пугачева опубликовала семейное фото в честь Дня влюбленных
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных. В ее профиле в социальной сети Instagram появилось семейное фото.
«Всем любви и счастья!!!!С праздником!!!» - подписала публикацию Пугачева.
Фотография сделана несколько лет назад, поскольку дети звездной пары являются очень маленькими. Сейчас Лизе и Гарри уже четыре года. Сами же Максим Галкин и Алла Пугачева выглядят довольно счастливыми. К слову, на снимке Примадонна еще не такая худая, как сейчас.
Ранее сообщалось, почему звездная чета решила обвенчаться. По словам друзей пары, певица и шоумен сделали это ради детей, потому что счастья и любви в их семье итак предостаточно. Напомним, что венчание состоялось в одном из столичных храмов в октябре прошедшего года.
За непродолжительное время публикация Пугачевой собрала огромное количество позитивных комментариев и отметок «мне нравится». Фолловеры певицы в ответ поздравили ее с этим прекрасным праздником.
«Всем любви и счастья!!!!С праздником!!!» - подписала публикацию Пугачева.
Фотография сделана несколько лет назад, поскольку дети звездной пары являются очень маленькими. Сейчас Лизе и Гарри уже четыре года. Сами же Максим Галкин и Алла Пугачева выглядят довольно счастливыми. К слову, на снимке Примадонна еще не такая худая, как сейчас.
Ранее сообщалось, почему звездная чета решила обвенчаться. По словам друзей пары, певица и шоумен сделали это ради детей, потому что счастья и любви в их семье итак предостаточно. Напомним, что венчание состоялось в одном из столичных храмов в октябре прошедшего года.
За непродолжительное время публикация Пугачевой собрала огромное количество позитивных комментариев и отметок «мне нравится». Фолловеры певицы в ответ поздравили ее с этим прекрасным праздником.
Автор: Валерия Орлова