Subaru покажет загадочный концепт-кар Viziv в Женеве
Subaru покажет загадочный концепт-кар Viziv Concept Tourer на мартовской выставке в Женеве. Первые изображения нового автомобиля уже доступны в Сети.
В 2011 году автоконцерн использовал приставку tourer в названии Advanced. Viziv должен стать шестым представителем линейки. Производитель держит в секрете подробности о модели, а судя по представленным снимкам, корма может принадлежать и кроссоверу, и универсалу.
В этом конце Subaru уже показала «заряженный» автомобиль Viziv Performance STI, определяющий вектор нового дизайна для всех обновленных WRX. Стоит отметить, что в 2013 году Subaru впервые показала гибридный концепт-кар Viziv на Токийском автосалоне. Модель подучила силовой агрегат V-4 объемом на 2 литра дизеля и два электромотора с блоком аккумуляторов.
Ранее Subaru обещала выпустить новый гибрид на базе Toyota Prius Prime.
В 2011 году автоконцерн использовал приставку tourer в названии Advanced. Viziv должен стать шестым представителем линейки. Производитель держит в секрете подробности о модели, а судя по представленным снимкам, корма может принадлежать и кроссоверу, и универсалу.
В этом конце Subaru уже показала «заряженный» автомобиль Viziv Performance STI, определяющий вектор нового дизайна для всех обновленных WRX. Стоит отметить, что в 2013 году Subaru впервые показала гибридный концепт-кар Viziv на Токийском автосалоне. Модель подучила силовой агрегат V-4 объемом на 2 литра дизеля и два электромотора с блоком аккумуляторов.
Ранее Subaru обещала выпустить новый гибрид на базе Toyota Prius Prime.
Автор: Джанабилова Татьяна П