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Памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших пенсионеров
В поселении Частоозерское Курганской области памятник трактору Т4 удалось завести после ритуального освящения. Последний разместили в честь 75-летия региона.

Памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших пенсионеров


«Ветераны не ожидали, что трактор является рабочим, некоторые даже прослезились от случившегося», — сообщили очевидцы.

Во время церемонии находились порядка 150 зауральских пенсионеров-аграриев. Инициатор торжественного размещения трактора выступил Александр Ильтяков, депутат Госдумы. Трактор Т4 производился с середины 1960-х до завершения 1970-х, а также широко использовался в кампании для освоения целинных областей Казахстана и Сибири.

В ноябре 2017 года протодиакон РПЦ сообщил, что церковь во время предоставления услуги освящения космических ракет до старта «не отвечает за качество данных услуг», что считает это «очень странным». При этом протодиакон дал комментарий относительно освящения «Союз-2.1б», на борту которого находились 19 спутников. Он стартовал 28 ноября с площадки космодрома Восточный и вместе с грузом совершила падение в Атлантический океан.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:50
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