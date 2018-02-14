Стали известны планы компании Apple насчет iPhone нового поколения
Специалисты компании Apple рассекретили свои планы в отношении iPhone нового поколения. Осенью 2018 года произойдет официальное представление очередных моделей следующего поколения.
Аналитик компании IGI Securities Минг-Чи Куо рассказал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone, при этом две из них будут с почти аналогичными функциями и аппаратной начинкой, а также с органическими экранами особенно четкой детализации. Отдельно проектируется более доступная версия, которая будет продолжением iPhone X с небольшими дополнениями. Оснащаться устройства будут OLED-экранами с размерами 5,8 и 6,5 дюймов, и флагманскими показателями PPI выше 450 пикселей, а более доступный вариант может быть выпущен с 6,1-дюймовым TFT-LCD дисплеем с разрешением от 310 до 330 точек на дюйм. Снижение цены на анонсируемый доступный смартфон производители планируют произвести непосредственно из-за применения более дешевой матрицы и небольшого уменьшения производительности.
Разработчики информируют, что будет усовершенствована и доработана система Face ID, используемая на всех новых смартфонах Apple. Также возможны изменения в интерфейсе.
На официальном представлении осенью 2018 года новые модели iPhone будут работать на новой операционной системе iOS 13, а прогнозируемая цена на доступный смартфон составит 650-750 долларов. На остальные две премиум версии стоимость пока не сообщается.
Аналитик компании IGI Securities Минг-Чи Куо рассказал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone, при этом две из них будут с почти аналогичными функциями и аппаратной начинкой, а также с органическими экранами особенно четкой детализации. Отдельно проектируется более доступная версия, которая будет продолжением iPhone X с небольшими дополнениями. Оснащаться устройства будут OLED-экранами с размерами 5,8 и 6,5 дюймов, и флагманскими показателями PPI выше 450 пикселей, а более доступный вариант может быть выпущен с 6,1-дюймовым TFT-LCD дисплеем с разрешением от 310 до 330 точек на дюйм. Снижение цены на анонсируемый доступный смартфон производители планируют произвести непосредственно из-за применения более дешевой матрицы и небольшого уменьшения производительности.
Разработчики информируют, что будет усовершенствована и доработана система Face ID, используемая на всех новых смартфонах Apple. Также возможны изменения в интерфейсе.
На официальном представлении осенью 2018 года новые модели iPhone будут работать на новой операционной системе iOS 13, а прогнозируемая цена на доступный смартфон составит 650-750 долларов. На остальные две премиум версии стоимость пока не сообщается.
Автор: Тригуб Сергей