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Стали известны планы компании Apple насчет iPhone нового поколения
Специалисты компании Apple рассекретили свои планы в отношении iPhone нового поколения. Осенью 2018 года произойдет официальное представление очередных моделей следующего поколения.

Стали известны планы компании Apple насчет iPhone нового поколения


Аналитик компании IGI Securities Минг-Чи Куо рассказал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone, при этом две из них будут с почти аналогичными функциями и аппаратной начинкой, а также с органическими экранами особенно четкой детализации. Отдельно проектируется более доступная версия, которая будет продолжением iPhone X с небольшими дополнениями. Оснащаться устройства будут OLED-экранами с размерами 5,8 и 6,5 дюймов, и флагманскими показателями PPI выше 450 пикселей, а более доступный вариант может быть выпущен с 6,1-дюймовым TFT-LCD дисплеем с разрешением от 310 до 330 точек на дюйм. Снижение цены на анонсируемый доступный смартфон производители планируют произвести непосредственно из-за применения более дешевой матрицы и небольшого уменьшения производительности.

Стали известны планы компании Apple насчет iPhone нового поколения


Разработчики информируют, что будет усовершенствована и доработана система Face ID, используемая на всех новых смартфонах Apple. Также возможны изменения в интерфейсе.

На официальном представлении осенью 2018 года новые модели iPhone будут работать на новой операционной системе iOS 13, а прогнозируемая цена на доступный смартфон составит 650-750 долларов. На остальные две премиум версии стоимость пока не сообщается.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 14:09
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