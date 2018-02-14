Ученые: День святого Валентина был создан для извлечения финансовой выгоды
Ученые, работающие в составе Университета Джона Хопкинса, провели анализ Дня святого Валентина и рассказали широкой общественности о происхождении торжества. Как выяснилось, первоначально праздник задумывался разными авторитетными организациями как новый метод увеличения собственных доходов.
В частности, играя на чувствах влюбленных, крупные игроки рынка торговли увеличивают спрос на достаточно дорогие подарки, цветы, услуги и другие приятные людям знаки внимания. Романтика стала одним из самых крупных источников получения доходов. При этом компании-производители стали навязывать людям совершено новые законы мира, уверены американские исследователи.
Первоначально День святого Валентина задумывался в качестве дополнительного повода относительно покупки дорогостоящих подарков, не приобретаемых в повседневной жизни, уверены эксперты. Отмечается, что философ Эрих Фромм считал людей склонными оценивать рыночную стоимость человека на основе физической привлекательности, а также привлекать партнеров, которые бы соответствовали их финансовому положению.
В частности, играя на чувствах влюбленных, крупные игроки рынка торговли увеличивают спрос на достаточно дорогие подарки, цветы, услуги и другие приятные людям знаки внимания. Романтика стала одним из самых крупных источников получения доходов. При этом компании-производители стали навязывать людям совершено новые законы мира, уверены американские исследователи.
Первоначально День святого Валентина задумывался в качестве дополнительного повода относительно покупки дорогостоящих подарков, не приобретаемых в повседневной жизни, уверены эксперты. Отмечается, что философ Эрих Фромм считал людей склонными оценивать рыночную стоимость человека на основе физической привлекательности, а также привлекать партнеров, которые бы соответствовали их финансовому положению.
Автор: Валерий Антонов