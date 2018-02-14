В Приморье первые гражданские вертолеты Ка-62 выпустят в 2020 году
В Приморье первые гражданские вертолеты модели Ка-62 для офшорных работ выпустят в 2020 году. Производство запустит Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (группа холдинга «Вертолеты России»). Сведения предоставил глава предприятия Андрей Богинский.
«К концу 2019 года мы намерены оформить базовый сертификат и дальше уже получать документацию под выпуск офшорной модели», - отметил бизнесмен.
Ка-62 собран в количестве четырех единиц для проведения тестовых полетов. Винтокрылая машина предназначается для патрулирования и оказания экстренной медицинской помощи.
Планы у холдинга амбициозные, например, в этом году на территории Перу и Бразилии откроются сервисные центры, которые будут проводить ТО российских вертолетов.
Ранее сообщалось, что Ка-62 получит складывающиеся лопасти.
«К концу 2019 года мы намерены оформить базовый сертификат и дальше уже получать документацию под выпуск офшорной модели», - отметил бизнесмен.
Ка-62 собран в количестве четырех единиц для проведения тестовых полетов. Винтокрылая машина предназначается для патрулирования и оказания экстренной медицинской помощи.
Планы у холдинга амбициозные, например, в этом году на территории Перу и Бразилии откроются сервисные центры, которые будут проводить ТО российских вертолетов.
Ранее сообщалось, что Ка-62 получит складывающиеся лопасти.
Автор: Джанабилова Татьяна П