Ученые считают, что мышление на втором языке препятствует воображению
Исследование ученых показало, что мышление на не родном языке препятствует развитию воображения. Научную работу проводили специалисты из Чикагского университета. Ее материалы обнародованы на сайте The Independent.
В исследовании приняли участие 359 человек, все из которых являлись носителями английского языка. Также они свободно говорили по-испански. Ученые попросили испытуемых мысленно смоделировать 35 различных сенсорных переживаний, например, воображать определенные вкусы, взгляды или ощущения. Затем каждый участник должен был оценить, насколько ярким был соответствующий опыт.
Ученые разделили испытуемых на две группы. Им предложили выполнять задачу на своем втором языке. В результате люди показывали худшие способности к воображению.
По мнению исследователей, такая ситуация происходит, поскольку участники исследования используют прошлые переживания, которые они испытывали на родном языке.
В исследовании приняли участие 359 человек, все из которых являлись носителями английского языка. Также они свободно говорили по-испански. Ученые попросили испытуемых мысленно смоделировать 35 различных сенсорных переживаний, например, воображать определенные вкусы, взгляды или ощущения. Затем каждый участник должен был оценить, насколько ярким был соответствующий опыт.
Ученые разделили испытуемых на две группы. Им предложили выполнять задачу на своем втором языке. В результате люди показывали худшие способности к воображению.
По мнению исследователей, такая ситуация происходит, поскольку участники исследования используют прошлые переживания, которые они испытывали на родном языке.
Автор: Валерия Орлова