В работе платежного сервиса Qiwi произошел сбой
В функционировании платежного сервиса Qiwi зафиксирован сбой. Касательно причинах случившегося официально никто не сообщает. Публикация в сообществе платежной системы представлена в 17:35.
Приблизительно в 21:00 администрация полностью отключила соответствующие комментарии. Как информирует TJournal, ссылаясь на собственный источник в составе компании, на почте Qiwi прибыли свыше 500 писем с жалобами.
Еще большее количество людей сообщили про неполадки в телефонном режиме. Многие отметили, что для них стала недоступна возможность авторизации и проведения оплаты услуги посредством сервиса. В соответствии с данными собеседника издания, сбой случился в середине дня по причине отключения сервера при обновлении базы данных.
Приблизительно в 21:00 администрация полностью отключила соответствующие комментарии. Как информирует TJournal, ссылаясь на собственный источник в составе компании, на почте Qiwi прибыли свыше 500 писем с жалобами.
Еще большее количество людей сообщили про неполадки в телефонном режиме. Многие отметили, что для них стала недоступна возможность авторизации и проведения оплаты услуги посредством сервиса. В соответствии с данными собеседника издания, сбой случился в середине дня по причине отключения сервера при обновлении базы данных.
Автор: Валерий Антонов