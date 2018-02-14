В Дубае появится первое в мире воздушное такси
В Дубае скоро появится первое в мире беспилотное воздушное такси, способное разгоняться до 100 км/час и подниматься на 2-километровую высоту. Презентация проекта состоялась на правительственном саммите, проходившем в столице ОАЭ.
Авторы идеи рассказали, что беспилотник запрограммирован совершать перевозки по нескольким маршрутам, полагаясь на данные навигатора. Система безопасна и надежна, так как контролируется наземным диспетчером.
Воздушное такси работает исключительно на электротяге. Длительность полета на одном заряде не превышает 30 минут. Первые испытания прошли успешно. По прогнозам правительства, в 2030 году 25% местного автопарка перейдет на машины с функцией автопилотирования.
Авторы идеи рассказали, что беспилотник запрограммирован совершать перевозки по нескольким маршрутам, полагаясь на данные навигатора. Система безопасна и надежна, так как контролируется наземным диспетчером.
Воздушное такси работает исключительно на электротяге. Длительность полета на одном заряде не превышает 30 минут. Первые испытания прошли успешно. По прогнозам правительства, в 2030 году 25% местного автопарка перейдет на машины с функцией автопилотирования.
Автор: Джанабилова Татьяна П