«Путешественник во времени» прошел проверку на детекторе лжи
На YouTube-канале ApexTV опубликовано видео, на котором человек «путешественник во времени» проходит проверку на детекторе лжи. Мужчина по имени Ной рассказал, что прибыл из 2030 года.
Он рассказал, что ему 50 лет, но он выглядит намного моложе из-за того, что принял омолаживающее лекарство. Ной отметил, что уже к 2028 году первые люди высадятся на Марсе и начнут путешествовать во времени. Более того, данная технология доступна с 2005 года, но ученые держат ее в секрете.
Ной поведал, что президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок. Ведущий попросил его предоставить доказательства, но тот отказался, чтобы не вызвать временной парадокс. В своем рассказе «человек из будущего» затронул и тему медицины, которая шагнет вперед и многие виды рака врачи смогут лечить. Также к 2030 году роботы смогут самостоятельно заниматься сельским хозяйством.
Ной отметил, что не рад представившейся ему возможности отправится в прошлое. Его основная цель – доказать, что путешествия во времени возможны.
В комментариях пользователи скептически отнеслись к содержимому опубликованной видеозаписи. Они указали, что полиграф работает неправильно. Другие указали, что если человек уверен в своих словах, то устройство не будет реагировать.
Он рассказал, что ему 50 лет, но он выглядит намного моложе из-за того, что принял омолаживающее лекарство. Ной отметил, что уже к 2028 году первые люди высадятся на Марсе и начнут путешествовать во времени. Более того, данная технология доступна с 2005 года, но ученые держат ее в секрете.
Ной поведал, что президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок. Ведущий попросил его предоставить доказательства, но тот отказался, чтобы не вызвать временной парадокс. В своем рассказе «человек из будущего» затронул и тему медицины, которая шагнет вперед и многие виды рака врачи смогут лечить. Также к 2030 году роботы смогут самостоятельно заниматься сельским хозяйством.
Ной отметил, что не рад представившейся ему возможности отправится в прошлое. Его основная цель – доказать, что путешествия во времени возможны.
В комментариях пользователи скептически отнеслись к содержимому опубликованной видеозаписи. Они указали, что полиграф работает неправильно. Другие указали, что если человек уверен в своих словах, то устройство не будет реагировать.
Автор: Сергей Сидорин