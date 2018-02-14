Дженнифер Лопес дважды за вечер сравнили с колбасой
Известную актрису, певицу и модельера Дженифер Лопес за один вечер несколько раз сравнили с колбасой. Поводом для этого послужили новые фотографии артистки, обнародованные в социальной сети Twitter.
Имя Дженифер Лопес не перестает сходить с уст поклонников. Читателям различных СМИ интересно, что она надевает, чем питается и где выступает. Особенно волнительно общественность воспринимает наряды артистки.
На этот раз пользователи Сети обратили внимание на костюм, в котором Лопес выступила на одном из своих последних шоу. Наряд явно был не по размеру артистке, имеющей пышные формы. Образ Дженифер Лопес дополнила ярким макияжем и потрясающей прической. Отмечается, что в зале был настоящий аншлаг. В то же время юзеры отметили, что певица в таком одеянии похожа на «леопардовую колбасу».
Лопес является обладательницей восьми сольных альбомов. В середине 1980-х она дебютировала в кино. Знаменитость известна по участию в следующих лентах: «Девушка из Джерси», «Анаконда», «Поворот», «Денежный поезд», «Клетка».
Имя Дженифер Лопес не перестает сходить с уст поклонников. Читателям различных СМИ интересно, что она надевает, чем питается и где выступает. Особенно волнительно общественность воспринимает наряды артистки.
На этот раз пользователи Сети обратили внимание на костюм, в котором Лопес выступила на одном из своих последних шоу. Наряд явно был не по размеру артистке, имеющей пышные формы. Образ Дженифер Лопес дополнила ярким макияжем и потрясающей прической. Отмечается, что в зале был настоящий аншлаг. В то же время юзеры отметили, что певица в таком одеянии похожа на «леопардовую колбасу».
Лопес является обладательницей восьми сольных альбомов. В середине 1980-х она дебютировала в кино. Знаменитость известна по участию в следующих лентах: «Девушка из Джерси», «Анаконда», «Поворот», «Денежный поезд», «Клетка».
Автор: Валерия Орлова