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Разведка США предсказывает досрочные выборы президента на Украине
Американская разведка прогнозирует досрочные выборы на Украине. Об этом упомянул в своем докладе директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

Разведка США предсказывает досрочные выборы президента на Украине


Это связано с нестабильной ситуацией в Украине, и неспособностью президента Петра Порошенка решать существующие проблемы, огромным снижением уровня жизни, прогрессирующими показателями коррупции и низкими темпами развития экономики. Европейский союз, с которым Украина подписала Соглашение об ассоциации, очень расстроен тем темпом реформ, существующим на данный момент, и заявляет об отсутствии должного внимания этому. Стабильно падает экономика страны по всем показателям, а также очень нестабильна национальная валюта гривна, обесценивание которой увеличивается с каждым днем. Особо страдает аграрный сектор, показатели падают, а маленькие поселки вымирают без нужного финансирования. Многие школы закрываются, а в университетах царит коррупция.

Также мировой общественности непонятна работа почти всех аппаратов власти, куда за президентство Порошенко стали набирать все больше людей, не имеющих стандартных политических и экономических знаний. Не говоря уже про образованность в области лингвистики и международных отношений.

При этом всем значительно снижаются показатели спортивных достижений, культурного наследия и вследствие чего страдает моральный дух украинцев, которые не верят президенту и его помощникам, и не видят этот состав правленцев в будущем.

Разведка США предсказывает досрочные выборы президента на Украине


Представители американской разведки полагают, что данная ситуация может использоваться оппозицией, для ослабления коалиции президента. Ранее Петр Порошенко заявил, что пока не принял решения баллотироваться на второй срок, но это входит в его планы и надеется на поддержку и терпение граждан Украины.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 15:18
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