Разведка США предсказывает досрочные выборы президента на Украине
Американская разведка прогнозирует досрочные выборы на Украине. Об этом упомянул в своем докладе директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.
Это связано с нестабильной ситуацией в Украине, и неспособностью президента Петра Порошенка решать существующие проблемы, огромным снижением уровня жизни, прогрессирующими показателями коррупции и низкими темпами развития экономики. Европейский союз, с которым Украина подписала Соглашение об ассоциации, очень расстроен тем темпом реформ, существующим на данный момент, и заявляет об отсутствии должного внимания этому. Стабильно падает экономика страны по всем показателям, а также очень нестабильна национальная валюта гривна, обесценивание которой увеличивается с каждым днем. Особо страдает аграрный сектор, показатели падают, а маленькие поселки вымирают без нужного финансирования. Многие школы закрываются, а в университетах царит коррупция.
Также мировой общественности непонятна работа почти всех аппаратов власти, куда за президентство Порошенко стали набирать все больше людей, не имеющих стандартных политических и экономических знаний. Не говоря уже про образованность в области лингвистики и международных отношений.
При этом всем значительно снижаются показатели спортивных достижений, культурного наследия и вследствие чего страдает моральный дух украинцев, которые не верят президенту и его помощникам, и не видят этот состав правленцев в будущем.
Представители американской разведки полагают, что данная ситуация может использоваться оппозицией, для ослабления коалиции президента. Ранее Петр Порошенко заявил, что пока не принял решения баллотироваться на второй срок, но это входит в его планы и надеется на поддержку и терпение граждан Украины.
Это связано с нестабильной ситуацией в Украине, и неспособностью президента Петра Порошенка решать существующие проблемы, огромным снижением уровня жизни, прогрессирующими показателями коррупции и низкими темпами развития экономики. Европейский союз, с которым Украина подписала Соглашение об ассоциации, очень расстроен тем темпом реформ, существующим на данный момент, и заявляет об отсутствии должного внимания этому. Стабильно падает экономика страны по всем показателям, а также очень нестабильна национальная валюта гривна, обесценивание которой увеличивается с каждым днем. Особо страдает аграрный сектор, показатели падают, а маленькие поселки вымирают без нужного финансирования. Многие школы закрываются, а в университетах царит коррупция.
Также мировой общественности непонятна работа почти всех аппаратов власти, куда за президентство Порошенко стали набирать все больше людей, не имеющих стандартных политических и экономических знаний. Не говоря уже про образованность в области лингвистики и международных отношений.
При этом всем значительно снижаются показатели спортивных достижений, культурного наследия и вследствие чего страдает моральный дух украинцев, которые не верят президенту и его помощникам, и не видят этот состав правленцев в будущем.
Представители американской разведки полагают, что данная ситуация может использоваться оппозицией, для ослабления коалиции президента. Ранее Петр Порошенко заявил, что пока не принял решения баллотироваться на второй срок, но это входит в его планы и надеется на поддержку и терпение граждан Украины.
Автор: Тригуб Сергей