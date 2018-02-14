Госдума повторно утвердила закон о запрете контактной притравки собак
Госдума повторно утвердила закон касательно запрета контактной притравки собак. Комиссия, сформированная после отклонения закона членами Совфеда, завершила функционирование на минувшей неделе. Парламентарии пришли к соглашению относительно полного запрета соответствующих действий.
Законопроект создан при участии группы депутатов под руководством Вячеслава Володина. Госдума утвердила закон еще в декабре 2017 года, но в тот раз Совет Федерации отклонил документ. По мнению сенаторов, запрет на совершение прямого контакта с животными сможет навредить охотничьей отрасли. После этого сформировали комиссию для преодоления разногласий относительно отдельных пунктов документа.
В этот раз во время использования «испытательно-тренировочных станций», вероятно, будет использоваться бесконтактная подготовка собак. Все участники процесса должны разделять ограждения, предназначенные для защиты от травм не только охотничьих собак, но и диких животных. Законопроект предоставляет запрет относительно тренировки тех особей, которые не относятся к указанным породам. Помимо этого, определятся четкое определение круга организаций, способных предоставлять подобные услуги.
Законопроект создан при участии группы депутатов под руководством Вячеслава Володина. Госдума утвердила закон еще в декабре 2017 года, но в тот раз Совет Федерации отклонил документ. По мнению сенаторов, запрет на совершение прямого контакта с животными сможет навредить охотничьей отрасли. После этого сформировали комиссию для преодоления разногласий относительно отдельных пунктов документа.
В этот раз во время использования «испытательно-тренировочных станций», вероятно, будет использоваться бесконтактная подготовка собак. Все участники процесса должны разделять ограждения, предназначенные для защиты от травм не только охотничьих собак, но и диких животных. Законопроект предоставляет запрет относительно тренировки тех особей, которые не относятся к указанным породам. Помимо этого, определятся четкое определение круга организаций, способных предоставлять подобные услуги.
Автор: Валерий Антонов