Михаил Саакашвили после лишения гражданства Украины намерен объездить Европу
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил осуществить тур по европейским странам после изгнания из украинской державы. По сведениям ТАСС, прежний областной глава Одессы 14 февраля намерен уехать из Польши в Голландию.
Потом политик хочет поехать в Бельгию, ФРГ и Францию со служебными визитами. Как упомянул Саакашвили, он не думает прекращать бороться за смену руководящего правительства как в Украине, так и в грузинской стране.
Примечательно, что Саакашвили был арестован в одном из ресторанов столицы за нелегальный переход между польской границей и Украиной. В результате 12 февраля он лишился украинского подданства.
Потом политик хочет поехать в Бельгию, ФРГ и Францию со служебными визитами. Как упомянул Саакашвили, он не думает прекращать бороться за смену руководящего правительства как в Украине, так и в грузинской стране.
Примечательно, что Саакашвили был арестован в одном из ресторанов столицы за нелегальный переход между польской границей и Украиной. В результате 12 февраля он лишился украинского подданства.
Автор: Богданова Ярослава