В зоопарке Екатеринбурга поселились незаконно ввезенные на Урал гекконы
В зоопарке Екатеринбурга поселились 147 редкие рептилии и амфибии, в том числе гекконы. Животные незаконно были ввезены на территории Урала в прошедшем году.
Рептилий передали сотрудникам зоопарка представители Кольцовской таможни им. Сорокина. Животных изъяли у пассажиров аэропорта Кольцово в сентябре. Временно рептилии проживали у сотрудника зоопарка. После оформления всех документов и прохождения процедур они смогли отметить новоселье.
Наибольшую ценность представляют психоделические гекконы, ведь они не часто встречаются в дикой природе. Они уже освоились в зоопарке и сейчас работают над потомством.
Психоделический геккон обязан своим названием специфической окраске. В частности, животное обладает оранжевыми лапами и серо-голубым туловищем. Очень много гекконов обитают во Вьетнаме на острове Хон-Кхай.
Ценность представляют и шишкохвостые гекконы, проживающие преимущественно в Австралии. В зоопарке рады, что таможенники сохранили животных. Ранее они передавали учреждению жабу-клоуна, африканскую лягушку-быка, сибирского углозуба, западно-индийского эублефара и других.
Рептилий передали сотрудникам зоопарка представители Кольцовской таможни им. Сорокина. Животных изъяли у пассажиров аэропорта Кольцово в сентябре. Временно рептилии проживали у сотрудника зоопарка. После оформления всех документов и прохождения процедур они смогли отметить новоселье.
Наибольшую ценность представляют психоделические гекконы, ведь они не часто встречаются в дикой природе. Они уже освоились в зоопарке и сейчас работают над потомством.
Психоделический геккон обязан своим названием специфической окраске. В частности, животное обладает оранжевыми лапами и серо-голубым туловищем. Очень много гекконов обитают во Вьетнаме на острове Хон-Кхай.
Ценность представляют и шишкохвостые гекконы, проживающие преимущественно в Австралии. В зоопарке рады, что таможенники сохранили животных. Ранее они передавали учреждению жабу-клоуна, африканскую лягушку-быка, сибирского углозуба, западно-индийского эублефара и других.
Автор: Валерия Орлова