В Подмосковье летчики сымитируют полет разбившегося Ан-148
В Жуковском (Подмосковье) летчики-испытатели из ЛИИ имени Громова сымитируют полет разбившегося Ан-148, принадлежавшего компании «Саратовские авиалинии». Сведения предоставили в пресс-центре ЛИИ.
Летчики введут в систему параметры Ан-148 и отработают различные элементы со сбоем бортовых систем, моторов, датчиков. Дата полета не сообщается.
Напомним, Ан-148 упал через несколько минут после взлета, так и не набрав нужную высоту. 71 человек, включая экипаж, погибли. Диапазон поисков расширен до 40 гектар.
Летчики введут в систему параметры Ан-148 и отработают различные элементы со сбоем бортовых систем, моторов, датчиков. Дата полета не сообщается.
Напомним, Ан-148 упал через несколько минут после взлета, так и не набрав нужную высоту. 71 человек, включая экипаж, погибли. Диапазон поисков расширен до 40 гектар.
Автор: Джанабилова Татьяна П