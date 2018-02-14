Мария Лиман нарисовала две валентинки на ягодицах подруги
Модель журнала Playboy Мария Лиман на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой рисует на ягодицах подруги две валентинки. «Валентинка готова, куда высылать», - написала в посте Лиман.
На снимке Мария Лиман сидит в нижнем белье телесного цвета, на котором нарисованы красные сердечки, и выводит на лежащей перед ней Валентине Гришко (Valenti Vitel) красной губной помадой символы Дня святого Валентина. Лиман отметила, что кто-то покупает валентинки, а она их делает сама.
В комментариях к снимку подписчики отметили сексуальность фотографии и попросили выслать валентинку именно им. Снимок набрал почти 10 тысяч отметок «Нравится» и 225 комментариев. Пост доступен по ссылке.
Ранее сообщалось, что полуголая модель Мария Лиман показала снежные горы.
На снимке Мария Лиман сидит в нижнем белье телесного цвета, на котором нарисованы красные сердечки, и выводит на лежащей перед ней Валентине Гришко (Valenti Vitel) красной губной помадой символы Дня святого Валентина. Лиман отметила, что кто-то покупает валентинки, а она их делает сама.
В комментариях к снимку подписчики отметили сексуальность фотографии и попросили выслать валентинку именно им. Снимок набрал почти 10 тысяч отметок «Нравится» и 225 комментариев. Пост доступен по ссылке.
Ранее сообщалось, что полуголая модель Мария Лиман показала снежные горы.
Автор: Сергей Сидорин