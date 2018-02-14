Сергей Лазарев подарил фанатам на 14 февраля новый клип на песню "Сдавайся"
Сергей Лазарев подарил фанатам на 14 февраля новый клип, снятый на песню "Сдавайся". Соответствующий пост певец разместил в своей Instagram-ленте.
"Дарю вам на День Святого Валентина клип и желаю найти взаимную любовь. Ролик доступен для просмотра на видеохостинге Youtube, ссылка в шапке профиля. Я благодарен Ирине Дубцовой за текст песни и Алана Бадоеву за отлично продуманный сюжет", - написал Лазарев под коротким тизером.
Пользователи поблагодарили певца за талантливый клип, при просмотре которого по всему телу бегут "мурашки". Более впечатлительные, прослезившись, пожелали Лазареву успехов в работе и побольше эмоциональных хитов.
Ранее Лазарев рассказал о дурной привычке Леры Кудрявцевой.
"Дарю вам на День Святого Валентина клип и желаю найти взаимную любовь. Ролик доступен для просмотра на видеохостинге Youtube, ссылка в шапке профиля. Я благодарен Ирине Дубцовой за текст песни и Алана Бадоеву за отлично продуманный сюжет", - написал Лазарев под коротким тизером.
Пользователи поблагодарили певца за талантливый клип, при просмотре которого по всему телу бегут "мурашки". Более впечатлительные, прослезившись, пожелали Лазареву успехов в работе и побольше эмоциональных хитов.
Ранее Лазарев рассказал о дурной привычке Леры Кудрявцевой.
Автор: Джанабилова Татьяна П