Молний станет меньше благодаря глобальному потеплению
Новое исследование говорит о том, что в будущем молнии станут появляться гораздо реже. По словам ученых, показатель уменьшится примерно на 15%. Эта закономерность сохраниться, если температуры будут пребывать в верхнем диапазоне прогнозов.
Ученые отмечают, что падение частоты ударов молнии может оказать воздействие на количество пожаров, особенно в регионах с тропическим климатом. Это в свою очередь повлияет на инфраструктуру и процесс образования парниковых газов в атмосфере.
Исследование проводили специалисты из Эдинбурга. В процессе него они использовали недавно разработанный метод расчета показателя частоты молниевых вспышек, происходящих от грозовых туч. Способ учитывает движение мелких частиц льда, формирующихся внутри облака. Согласно подсчетам экспертов, ежегодно в мире фиксируются 1,4 миллиарда молний.
Результаты последнего исследования говорят о повышение средних температур на 5 градусов по Цельсию. Отмечается, что к 2100 году вспышки молнии станут менее вероятными.
Ученые отмечают, что падение частоты ударов молнии может оказать воздействие на количество пожаров, особенно в регионах с тропическим климатом. Это в свою очередь повлияет на инфраструктуру и процесс образования парниковых газов в атмосфере.
Исследование проводили специалисты из Эдинбурга. В процессе него они использовали недавно разработанный метод расчета показателя частоты молниевых вспышек, происходящих от грозовых туч. Способ учитывает движение мелких частиц льда, формирующихся внутри облака. Согласно подсчетам экспертов, ежегодно в мире фиксируются 1,4 миллиарда молний.
Результаты последнего исследования говорят о повышение средних температур на 5 градусов по Цельсию. Отмечается, что к 2100 году вспышки молнии станут менее вероятными.
Автор: Валерия Орлова