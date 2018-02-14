Эксперты назвали самые полезные виды спорта зимних Олимпийских игр
Эксперты назвали наиболее полезные виды зимнего спорта. На Олимпиаде много внимания уделяется бегу на лыжах, а этот вид спорта рекомендуют многим. В частности, он помогает эффективно сбросить вес, увеличить выносливость, укрепить сердечно-сосудистую систему с иммунитетом, улучшить функционирование органов дыхания.
В сравнении с лыжами, катание на сноуборде отличается меньшим числом движений, что подразумевает меньшую активность, однако количество сжигаемых калорий больше, чем при беге на лыжах. В то же время нагрузки на суставы оказались не слишком большими в отличии от напряжения мышц пресса, спины и ног, которые пребывают в сильном напряжении, что обеспечивает их развитие. При этом катание на сноуборде позволяет развивать вестибулярный аппарат, укрепляет кровообращение.
В число полезных видов спорта включили и набирающий популярность кёрлинг. Он оказался официально признан в качестве олимпийского вида спорта только в 1998-м году, но недавно привлек большое внимание. Недооценивать пользу кёрлинга не стоит, поскольку он не просто развивает навыки работы в команде, но и обеспечивает значительную физическую нагрузку. К плюсам кёрлинга относят малый шанс получения травмы.
Еще одним полезным видом спорта является катание на коньках. Его относят к числу кардиотренировок. Этот спорт помогает развивать способности человека держать баланс. Положительное воздействие хоккея заключается в увеличении скорости реакции, тогда как влияние на сердечно-сосудистую систему остается достаточно неоднозначным.
Олимпиада-2018 завершилась приблизительно на треть, достаточно оригинальным образом напомнила компания Google. Поисковик корпорации использует дудл, посвященный Дню святого Валентина. При этом в нём также обыгрывается парное фигурное катание.
В сравнении с лыжами, катание на сноуборде отличается меньшим числом движений, что подразумевает меньшую активность, однако количество сжигаемых калорий больше, чем при беге на лыжах. В то же время нагрузки на суставы оказались не слишком большими в отличии от напряжения мышц пресса, спины и ног, которые пребывают в сильном напряжении, что обеспечивает их развитие. При этом катание на сноуборде позволяет развивать вестибулярный аппарат, укрепляет кровообращение.
В число полезных видов спорта включили и набирающий популярность кёрлинг. Он оказался официально признан в качестве олимпийского вида спорта только в 1998-м году, но недавно привлек большое внимание. Недооценивать пользу кёрлинга не стоит, поскольку он не просто развивает навыки работы в команде, но и обеспечивает значительную физическую нагрузку. К плюсам кёрлинга относят малый шанс получения травмы.
Еще одним полезным видом спорта является катание на коньках. Его относят к числу кардиотренировок. Этот спорт помогает развивать способности человека держать баланс. Положительное воздействие хоккея заключается в увеличении скорости реакции, тогда как влияние на сердечно-сосудистую систему остается достаточно неоднозначным.
Олимпиада-2018 завершилась приблизительно на треть, достаточно оригинальным образом напомнила компания Google. Поисковик корпорации использует дудл, посвященный Дню святого Валентина. При этом в нём также обыгрывается парное фигурное катание.
Автор: Валерий Антонов