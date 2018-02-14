Ученые разработали новый материал для создания влагалищных имплантов
Британские ученые из Университета Шеффилда (University of Sheffield) разработали новый материал для создания влагалищных имплантов. Благодаря использованию полиуретановых сеток, у пациентов уменьшатся осложнения после операции, не будет боли и неприятных ощущений.
Данные сетки используются при опущении органов малого таза и недержании мочи после родов. До этого медики применяли полипропилен, но многие пациентки жаловались на неприятные ощущения после операции, боли и дискомфорте во время полового акта. По мнению ученых, полиуретан больше подходит для данных целей, поскольку он более эластичный и схож по своим свойствам на ткани человека. Медики также рекомендуют добавлять в полиуретан эстроген, который ускоряет процесс заживления и лечения.
На данный момент новый материал ученые готовят для прохождения доклинических проверок. Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Neurourology и Urodynamics.
Ранее сообщалось, что американские ученые создали позволяющий улучшить память имплантат для головного мозга.
Данные сетки используются при опущении органов малого таза и недержании мочи после родов. До этого медики применяли полипропилен, но многие пациентки жаловались на неприятные ощущения после операции, боли и дискомфорте во время полового акта. По мнению ученых, полиуретан больше подходит для данных целей, поскольку он более эластичный и схож по своим свойствам на ткани человека. Медики также рекомендуют добавлять в полиуретан эстроген, который ускоряет процесс заживления и лечения.
На данный момент новый материал ученые готовят для прохождения доклинических проверок. Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Neurourology и Urodynamics.
Ранее сообщалось, что американские ученые создали позволяющий улучшить память имплантат для головного мозга.
Автор: Сергей Сидорин