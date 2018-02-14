В сервисе Origin стартовала бесплатная раздача Dead Space
В сервисе Origin стартовала бесплатная раздача игры Dead Space. Подарок для геймеров подготовила компания Electronic Arts.
В 2008 году состоялся релиз Dead Space. В настоящий момент студия Visceral Games, работавшая над проектом, распалась. За дизайн игры по-прежнему отвечает Глен Шофилдо. Эксперты и геймеры тепло приняли новинку, поэтому разработчики регулярно выпускали патчи и дополнения.
По сюжету Dead Space, пользователь остается один на один со страшными тварями и монстрами неземного происхождения, жаждущими полакомиться человеческой плотью. В этот момент спастись можно только плазменным лезвием, ловко отрезающим конечности существ.
В 2008 году состоялся релиз Dead Space. В настоящий момент студия Visceral Games, работавшая над проектом, распалась. За дизайн игры по-прежнему отвечает Глен Шофилдо. Эксперты и геймеры тепло приняли новинку, поэтому разработчики регулярно выпускали патчи и дополнения.
По сюжету Dead Space, пользователь остается один на один со страшными тварями и монстрами неземного происхождения, жаждущими полакомиться человеческой плотью. В этот момент спастись можно только плазменным лезвием, ловко отрезающим конечности существ.
Автор: Джанабилова Татьяна П