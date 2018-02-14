Порошенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
Дмитрий Песков сообщил, что Пётр Порошенко выразил соболезнования по факту крушения авиаборта Ан-148 в Подмосковье. Это случилось во время телефонного разговора украинского президента с главой России Владимиром Путиным.
«Президент Украины выразил свои соболезнования для главы российского государства по факту авиакатастрофы... Он сообщил о готовности взаимодействовать по направлению обмена данными с заводом-производителем в целях определения причин случившейся авиакатастрофы», — сообщил Песков.
Пассажирский самолёт двигался в рамках рейса Москва-Орск. Крушение произошло 11 февраля. На борту авиалайнера пребывали 71 человек, все скончались.
«Президент Украины выразил свои соболезнования для главы российского государства по факту авиакатастрофы... Он сообщил о готовности взаимодействовать по направлению обмена данными с заводом-производителем в целях определения причин случившейся авиакатастрофы», — сообщил Песков.
Пассажирский самолёт двигался в рамках рейса Москва-Орск. Крушение произошло 11 февраля. На борту авиалайнера пребывали 71 человек, все скончались.
Автор: Валерий Антонов