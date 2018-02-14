Флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Plus засветились у китайцев
На интернет-сайте TENAA, китайского центра, занимающегося сертификацией телекоммуникационного оборудования, эксперты заметили упоминания о смартфонах Huawei P20 и P20 Plus. Эти гаджеты пока только готовятся к выпуску и еще не были представлены официально.
Заявки на сертификацию Huawei P20 представлены под кодовым названием Emily. Что касается P20 Plus, то он зашифрован как Charlotte. Мобильные устройства упоминаются с индексами EML и CLT . Кроме этого, существует заявка на еще одну модель ATU с номерами ATU-AL10 и ATU-TL10. Эксперты предполагают, что китайская компания намерена выпустить Huawei P20 Lite. Отмечается, что все девайсы специалисты протестируют на совместимость с GSM и CDMA в соответствии с местными стандартами.
Представители Huawei заявили, что следующее крупное пресс-мероприятие состоится 27 марта нынешнего года в Париже. Ожидается, что производитель анонсирует Huawei P20 и Huawei P20 Plus.
Заявки на сертификацию Huawei P20 представлены под кодовым названием Emily. Что касается P20 Plus, то он зашифрован как Charlotte. Мобильные устройства упоминаются с индексами EML и CLT . Кроме этого, существует заявка на еще одну модель ATU с номерами ATU-AL10 и ATU-TL10. Эксперты предполагают, что китайская компания намерена выпустить Huawei P20 Lite. Отмечается, что все девайсы специалисты протестируют на совместимость с GSM и CDMA в соответствии с местными стандартами.
Представители Huawei заявили, что следующее крупное пресс-мероприятие состоится 27 марта нынешнего года в Париже. Ожидается, что производитель анонсирует Huawei P20 и Huawei P20 Plus.
Автор: Валерия Орлова