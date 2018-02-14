В Челябинской области семья из четырех человек отравилась газом
В пресс-службе компании ««Газпром газораспределение Челябинск» сообщили, что в городе Чебаркуль Челябинской области семья из четырех человек отравилась газом. Взрослые и дети были госпитализированы.
Инцидент произошел на улице Электростальской. По предварительным данным, отравление произошло из-за грубых нарушений техники безопасности. В частности, речь идет о том, что в газовом нагревателе была недостаточная тяга, в помещении использовалась газовая плита, а окна и двери были герметично закрыты. Из-за этого в квартире скопился угарный газ.
Инцидент произошел на улице Электростальской. По предварительным данным, отравление произошло из-за грубых нарушений техники безопасности. В частности, речь идет о том, что в газовом нагревателе была недостаточная тяга, в помещении использовалась газовая плита, а окна и двери были герметично закрыты. Из-за этого в квартире скопился угарный газ.
Автор: Сергей Сидорин