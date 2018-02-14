Кардашьян порадовала своих подписчиков откровенным фото в ошейнике
Ким Кардашьян обрадовала собственных подписчиков публикацией откровенного снимка в ошейнике. Модель поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото, на котором показаны её формы в тонком бикини.
Опубликованный снимок смог собрать за 16 часов почти 3 млн лайков. За последнее время Ким Кардашьян стала чаще публиковать фото в нижнем белье. Недавно она представила снимок, на котором расстегнула бюстгальтер, прикрывая грудь руками. Пользователи заметили, что силуэт модели отражается в стеклянной двери, как и её малолетняя дочь. Именно девочка делает фото обнаженной мамы на свой смартфон.
Опубликованный снимок смог собрать за 16 часов почти 3 млн лайков. За последнее время Ким Кардашьян стала чаще публиковать фото в нижнем белье. Недавно она представила снимок, на котором расстегнула бюстгальтер, прикрывая грудь руками. Пользователи заметили, что силуэт модели отражается в стеклянной двери, как и её малолетняя дочь. Именно девочка делает фото обнаженной мамы на свой смартфон.
Автор: Валерий Антонов