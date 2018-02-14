В Ботовской пещере нашли 10 скелетов древних животных
В Иркутской области на территории Ботовской пещеры ученые из России, Словакии, Германии и Великобритании обнаружили скелеты древних животных. Экспедиции длилась на протяжении девяти дней, шесть из которых исследователи провели под землей.
Специалистам удалось открыть новые проходы. В итоге самая длинна пещера в РФ стала больше на 400 метров. Если говорить об общей длине ходов, то показатель превысил 69 километров. Ученые закартографировали новые пути и галереи.
В ходе экспедиции археологи взяли пробы почвы, которые впоследствии позволят узнать не только возраст Ботовской пещеры, но и получить информацию о древнем климате, установленном в данной местности. Также палеонтологи обнаружили 8 скелетов ботовского медведя, жившего в местных лесах. По словам ученых, им удалось найти останки двух рысей. Исследователи убеждены, что существуют и другие входы в пещеру, которые им только предстоит открыть.
Специалистам удалось открыть новые проходы. В итоге самая длинна пещера в РФ стала больше на 400 метров. Если говорить об общей длине ходов, то показатель превысил 69 километров. Ученые закартографировали новые пути и галереи.
В ходе экспедиции археологи взяли пробы почвы, которые впоследствии позволят узнать не только возраст Ботовской пещеры, но и получить информацию о древнем климате, установленном в данной местности. Также палеонтологи обнаружили 8 скелетов ботовского медведя, жившего в местных лесах. По словам ученых, им удалось найти останки двух рысей. Исследователи убеждены, что существуют и другие входы в пещеру, которые им только предстоит открыть.
Автор: Валерия Орлова