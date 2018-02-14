Родственники Пэкстона в суде доказывают вину хирурга в смерти актера
Родственники звезды ленты «Чужие» 62-летнего Билла Пэкстона в суде доказывают вину врачей в смерти актера. Иск подан в отношении медицинского центра «Сидар Синай». Сведения предоставило издание The Hollywood Reporter.
Близкие Пэкстона рассказали, что лечащий врач рекомендовал пациенту сделать сложную и нестандартную операцию, не объяснив возможные риски. После хирургического вмешательства у актера развились осложнения, приведшие в 2017 году к смерти. Супруга и наследники 4-кратного номинанта на премию «Золотой глобус» обратились в Высший суд Лос-Анджелеса, чтобы доказать халатность врачей.
Адвокат Брюс Бройллет считает, что трагедии можно было избежать, если бы хирург имел опыт и руководствовался запатентованными методами лечения. Сумма требуемой компенсации не разглашается.
Близкие Пэкстона рассказали, что лечащий врач рекомендовал пациенту сделать сложную и нестандартную операцию, не объяснив возможные риски. После хирургического вмешательства у актера развились осложнения, приведшие в 2017 году к смерти. Супруга и наследники 4-кратного номинанта на премию «Золотой глобус» обратились в Высший суд Лос-Анджелеса, чтобы доказать халатность врачей.
Адвокат Брюс Бройллет считает, что трагедии можно было избежать, если бы хирург имел опыт и руководствовался запатентованными методами лечения. Сумма требуемой компенсации не разглашается.
Автор: Джанабилова Татьяна П