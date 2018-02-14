Актриса Кэмерон Диас в 45 лет станет мамой в первый раз
Согласно инсайдерским данным, известная голливудская актриса Кэмерон Диас станет мамой в первый раз. Артистке удалось забеременеть в 45-летнем возрасте после многочисленных попыток.
Отцом малыша станет супруг знаменитости Бенджи Мэдден. Об этом сообщили люди, приближенные к семье звезды Голливуда.
Отмечается, что одно время Диас думала, что является бесплодной, но она никогда не теряла надежду. Имеется информация, что актриса забеременела с помощью процедуры ЭКО. Ранее все усилия знаменитости были напрасными, несмотря на старания врачей и наличие денежных средств. Семья даже подумывала воспользоваться услугами суррогатной матери.
Отцом малыша станет супруг знаменитости Бенджи Мэдден. Об этом сообщили люди, приближенные к семье звезды Голливуда.
Отмечается, что одно время Диас думала, что является бесплодной, но она никогда не теряла надежду. Имеется информация, что актриса забеременела с помощью процедуры ЭКО. Ранее все усилия знаменитости были напрасными, несмотря на старания врачей и наличие денежных средств. Семья даже подумывала воспользоваться услугами суррогатной матери.
Автор: Валерия Орлова