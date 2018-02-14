Витас ошарашил фанатов интимным фото и неприличным предложением в Instagram
Певец Витас 14 февраля удивил фанатов в Instagram. Исполнитель опубликовал интимное фото и сделал поклонником неприличное предложение.
На снимке запечатлена нижняя часть Витаса - звезда лежит на диване в трусах. Фанаты смогли рассмотреть не только интерьер помещения, но и нижнее белье знаменитого исполнителя.
"Присаживайтесь", - предложил Витас в комментариях к фото, чем озадачил фанатов. Одни отнеслись к публикации с юмором, а другие искренне оскорбились столь пошлому посту. За непродолжительное время фото звезды собрало несколько сотен "лайков".
На снимке запечатлена нижняя часть Витаса - звезда лежит на диване в трусах. Фанаты смогли рассмотреть не только интерьер помещения, но и нижнее белье знаменитого исполнителя.
"Присаживайтесь", - предложил Витас в комментариях к фото, чем озадачил фанатов. Одни отнеслись к публикации с юмором, а другие искренне оскорбились столь пошлому посту. За непродолжительное время фото звезды собрало несколько сотен "лайков".
Автор: Екатерина Кузнецова