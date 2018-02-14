В США школьницы после проникновения в дом одноклассницы убили животных и подожгли авто
В США школьницы проникли в дом одноклассницы, убили в нем домашних животных, а затем подожгли автомобиль. Правонарушительницы 17 и 18 лет школьницы жестоко умертвили двух попугаев, а также размазали птичью кровь на поверхности кухонной мебели.
До ухода девочки забрали игровую консоль Xbox One, а также ряд дорогостоящие медицинских ингаляторов. Покинув домостроение, они захватили все ценные вещи из припаркованного во дворе авто, после чего подожгли транспортное средство и сбежали. Вскоре после этого они были пойманы. По уточненным данным, девочки попытались реализовать украденное на площадке eBay.
При проведении расследования удалось выяснить, что всё домостроение оказалось залито горючей жидкостью. Улики указывали на планы девушек касательно поджога недвижимости. Школьницы были арестованы, а их залог за освобождение достиг отметки в $50 тысяч за каждую. Мотивы злоумышленниц на текущий момент остаются неизвестными.
Хозяин дома выразил уверенность, что школьницы знали о наличии ценных вещей в его доме, как и о распорядке дня жильцов. Учитывая время их прибытия и ухода, они могли намереваться легко и быстро своровать ряд предметов для последующей наживы. Помимо этого, в соответствии с данными 2017 года в Twitter-аккаунте одной из девушек, она планировала «перейти на плохую сторону».
До ухода девочки забрали игровую консоль Xbox One, а также ряд дорогостоящие медицинских ингаляторов. Покинув домостроение, они захватили все ценные вещи из припаркованного во дворе авто, после чего подожгли транспортное средство и сбежали. Вскоре после этого они были пойманы. По уточненным данным, девочки попытались реализовать украденное на площадке eBay.
При проведении расследования удалось выяснить, что всё домостроение оказалось залито горючей жидкостью. Улики указывали на планы девушек касательно поджога недвижимости. Школьницы были арестованы, а их залог за освобождение достиг отметки в $50 тысяч за каждую. Мотивы злоумышленниц на текущий момент остаются неизвестными.
Хозяин дома выразил уверенность, что школьницы знали о наличии ценных вещей в его доме, как и о распорядке дня жильцов. Учитывая время их прибытия и ухода, они могли намереваться легко и быстро своровать ряд предметов для последующей наживы. Помимо этого, в соответствии с данными 2017 года в Twitter-аккаунте одной из девушек, она планировала «перейти на плохую сторону».
Автор: Валерий Антонов