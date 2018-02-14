В Санкт-Петербурге обнаружили мумию пенсионера в кровати с «резиновой женщиной»
В правоохранительных органах сообщили, что в Санкт-Петербурге обнаружили мумию пенсионера в кровати с «резиновой женщиной». Инцидент произошел в Московском районе.
В полицию с сообщением обратился мужчина, который рассказал, что из соседней квартиры доносится неприятный запах. Правоохранители опросили других соседей. Они сообщили, что уже давно не видели владельца жилья. Полицейские вскрыли дверь квартиры.
В одной из комнат они обнаружили тело пожилого мужчины, которое практически превратилось в мумию. Он лежал с куклой, которая была сделана из подручных материалов.
По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было. По данному факту начата проверка.
В полицию с сообщением обратился мужчина, который рассказал, что из соседней квартиры доносится неприятный запах. Правоохранители опросили других соседей. Они сообщили, что уже давно не видели владельца жилья. Полицейские вскрыли дверь квартиры.
В одной из комнат они обнаружили тело пожилого мужчины, которое практически превратилось в мумию. Он лежал с куклой, которая была сделана из подручных материалов.
По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было. По данному факту начата проверка.
Автор: Сергей Сидорин