В Саудовской Аравии нашли гигантскую древнюю скульптуру верблюда
В Саудовской Аравии обнаружили огромную древнюю скульптуру верблюда. Археологи сообщили, что она была выгравирована в скале, а её габариты сопоставимы с многоэтажным домостроением. Древняя скульптура гигантских размеров обнаружена в труднодоступной области на территории государства.
Данное открытие специалисты обозначили, как беспрецедентное по масштабам, невзирая на тот факт, что многие древние скульптуры, изображающие верблюдов не такая большая редкость. Объект культурного наследия нашли в провинции Эль-Джауф. Учены отметили, что пока остается неясным с какой конкретно целью она была размещена в столь удаленном районе.
В соответствии с предварительными данными археологов, данный район в прежние времена являлся то был местом поклонения. Иная версия указывает на то, что верблюды могли использоваться в качестве специальных знаков разграничения территорий. Уже обнаружено порядка 10 вырезанных в рельефе скульптур, показывающих верблюдов и непарнокопытных животных.
Данное открытие специалисты обозначили, как беспрецедентное по масштабам, невзирая на тот факт, что многие древние скульптуры, изображающие верблюдов не такая большая редкость. Объект культурного наследия нашли в провинции Эль-Джауф. Учены отметили, что пока остается неясным с какой конкретно целью она была размещена в столь удаленном районе.
В соответствии с предварительными данными археологов, данный район в прежние времена являлся то был местом поклонения. Иная версия указывает на то, что верблюды могли использоваться в качестве специальных знаков разграничения территорий. Уже обнаружено порядка 10 вырезанных в рельефе скульптур, показывающих верблюдов и непарнокопытных животных.
Автор: Валерий Антонов