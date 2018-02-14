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Поток плазмы от вспышки на Солнце достигнет Земли утром 15 февраля
После вспышки на поверхности Солнца поток плазмы достигнет Земли утром 15 февраля. Ученые прогнозируют сильные возмущения магнитного поля, которые будут длиться порядка 8-10 часов. Сам выброс случился 12 февраля приблизительно в 05:00 по МСК.

Поток плазмы от вспышки на Солнце достигнет Земли утром 15 февраля


Сила тяжести на Солнце примерно в 28 раз больше уровня притяжения на Земли, что объясняет высокую скорость разгона плазмы. Она двигается преодолевает порядка 600 км за секунду. Подобная скорость требуется в целях преодоления силы гравитации и отправки вещества в космическое пространство.

Невзирая на достаточно высокие скорости, отправленная со светила плазме нуждается в достаточно длинном периоде времени для достижения планеты. Обычно, разница между выбросом и магнитной бурей составляет около 4 дней. На момент удара плазмы по магнитному полю Земли исследователи прогнозируют существенное возмущение магнитного поля на протяжении всего дня, приблизительно до 18:00 по МСК.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:04
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