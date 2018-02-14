Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ протестированы бенчмарком Geekbench
Новые флагманы Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ холдинга Южной Кореи, намеревающиеся запустить продажи уже в текущем году, произвели проверку компьютерной программой Geekbench. Выяснилось, что модель Galaxy S9 в проверке одного ядра собрала больше 3,6 тысяч баллов, а нескольких ядер – 8,8 тысяч.
ОЗУ Galaxy S9 достигает 4 Гб, в то время как S9+ насчитывает целых 6 Гб. Оба флагмана функционируют на базе Android 8.0, однако различие имеют процессоры. Модель Galaxy S9+ снабжена 4-ядерным Snapdragon 845.
Базой Samsung является Exynos 9810, имеющий четыре ядра с эффективностью работы по 1,3 ГГц на каждом. Его ускорителем графики служит чип Mali G72.
Процессор Galaxy S9+ достигает восьми ядер с тактовой частотой 2,8 ГГц, а ускорителем выступает Adreno 630. По данным разработчиков девятого поколения Galaxy, телефоны не станут оснащаться функцией блокировки по отпечатку пальца.
ОЗУ Galaxy S9 достигает 4 Гб, в то время как S9+ насчитывает целых 6 Гб. Оба флагмана функционируют на базе Android 8.0, однако различие имеют процессоры. Модель Galaxy S9+ снабжена 4-ядерным Snapdragon 845.
Базой Samsung является Exynos 9810, имеющий четыре ядра с эффективностью работы по 1,3 ГГц на каждом. Его ускорителем графики служит чип Mali G72.
Процессор Galaxy S9+ достигает восьми ядер с тактовой частотой 2,8 ГГц, а ускорителем выступает Adreno 630. По данным разработчиков девятого поколения Galaxy, телефоны не станут оснащаться функцией блокировки по отпечатку пальца.
Автор: Богданова Ярослава