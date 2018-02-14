Под Саратовом задержали подростка за кражу рентгеновского снимка у пенсионерки
Под Саратовом вора задержали за кражу рентгеновского фотоснимка у пенсионерки. Балаковский подросток попытался обокрасть пожилую женщину, в сумочке которой находились медицинские документы. Жертва нападения устроила погоню за злоумышленником.
В пресс-центра регионального управления МВД сообщили, что в обеденное время пенсионерка направлялась домой из медучреждения. В лифте он попытался забрать у 68-летней женщины сумочку. Несмотря на боль, женщина бросилась в погоню за подростком 15 лет. Она бежала по улицам города и сумела запомнить, куда именно повернул злоумышленник.
После этого потерпевшая вызвала полицию. Правоохранители по горячим следам задержали похитителя. Как оказалось, в сумочке находились 950 рублей, рентгеновский снимок, а также сотовый телефон и документы. На текущий момент решается вопрос касательно открытия уголовного дела.
В пресс-центра регионального управления МВД сообщили, что в обеденное время пенсионерка направлялась домой из медучреждения. В лифте он попытался забрать у 68-летней женщины сумочку. Несмотря на боль, женщина бросилась в погоню за подростком 15 лет. Она бежала по улицам города и сумела запомнить, куда именно повернул злоумышленник.
После этого потерпевшая вызвала полицию. Правоохранители по горячим следам задержали похитителя. Как оказалось, в сумочке находились 950 рублей, рентгеновский снимок, а также сотовый телефон и документы. На текущий момент решается вопрос касательно открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов