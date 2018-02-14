В Госдуму внесли законопроект для разрешения охране аэропортов применять электрошокеры
В Госдуму передали законопроект, позволяющий охране аэропортов использовать электрошокеры. Работникам транспортной безопасности запрещают применять огнестрельное оружие.
На сегодня указанный тип средств защиты доступен исключительно работникам частных охранных предприятий, полиции, судебным приставам, сотрудникам вневедомственной охраны, Росгвардии, а также организаций федеральной почтовой связи и рядовым гражданам. Для приобретения шокеров не требуется оформление лицензии.
Работники транспортной безопасности не могут использовать огнестрельное оружие. Допустимо использование только менее опасных средств в местах массового скопления людей.
На сегодня указанный тип средств защиты доступен исключительно работникам частных охранных предприятий, полиции, судебным приставам, сотрудникам вневедомственной охраны, Росгвардии, а также организаций федеральной почтовой связи и рядовым гражданам. Для приобретения шокеров не требуется оформление лицензии.
Работники транспортной безопасности не могут использовать огнестрельное оружие. Допустимо использование только менее опасных средств в местах массового скопления людей.
Автор: Валерий Антонов